Linedancers voor de senioren van De Zwaluw

23 november 2018

Enkele linedancers van Okra-Tollembeek gingen op vrijdag dansen als afsluitinger voor de week van de senioren. Heel wat senioren van het woon- en zorgcentrum De Zwaluw in Vollezele waren bijeengekomen in de grote zaal voor een optreden van een zestal dames. “Binnen Okra Tollembeek zijn we daar ongeveer anderhalf jaar geleden mee gestart. En vandaag komen wij hier naar De Zwaluw om deze mensen even een leuk momentje te bezorgen”, wist lesgeefster Odette Van Vooren ons te vertellen. Bij de laatste dans mochten alle aanwezigen met de linedancers meedansen, al zat dat er voor de meeste gezien hun hoge leeftijd niet meer in. “Er waren tal van activiteiten deze week en wij hopen dat we door deze dansnamiddag - als afsluiter van de week van de senioren - onze bewoners een leuke namiddag hebben bezorgd”, zei Marleen De Coster van het Kela-team van De Zwaluw. MCT