Linedancers sluiten Week van de Senioren af in WZC De Zwaluw Marc Colpaert

23 november 2018

16u52 0 Galmaarden Linedancers van Okra Tollembeek hebben de Week van de Senioren vrijdag afgesloten met een optreden in woon- en zorgcentrum De Zwaluw.

In het woon- en zorgcentrum hadden de bewoners verzamelen geblazen in de grote zaal voor het optreden van de zes linedancers. “Binnen Okra Tollembeek zijn we ongeveer anderhalf jaar geleden begonnen met linedance”, vertelt lesgeefster Odette Van Vooren. “En nu komen we hier naar De Zwaluw om de bewoners te laten zien wat we in die tijd allemaal geleerd hebben. Maar dé bedoeling is natuurlijk om hen een leuk momentje te bezorgen.”

Het was overigens niet de bedoeling dat de senioren gewoon zouden toekijken. De laatste dans was er immers eentje waarbij iedereen mocht meedoen. En zo kreeg de Week van de Senioren een mooie afsluiter. “We hebben deze week tal van activiteiten op poten gezet”, aldus Marleen De Coster van WZC De Zwaluw. “En met deze dansnamiddag hebben we de bewoners een mooie afsluiter bezorgd.”