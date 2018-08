Liefst zes koppels trouwen op 18/8/18 20 augustus 2018

02u33 0 Galmaarden Het was aanschuiven afgelopen zaterdag aan de trouwzaal van het gemeentehuis van Galmaarden. Maar liefst zes koppels wilden trouwen op de magische datum 18/8/18.

Burgemeester Pierre Deneyer (CD&V) stond de hele dag paraat om de koppeltjes te huwen. David en Vanessa, Stefanes en Krista, Frederik en Lien, Janko en Ellen, Jimmy en Freya, en Samuel en Sabine trouwden in het gemeentehuis. David Van Huychem en Vanessa Rousseau waren de eerste die dag in een rij van zes. "Vorig jaar tijdens onze vakantie in Frankrijk, heb ik Vanessa ten huwelijk gevraagd. We kozen meteen voor deze wel heel speciale dag. Dat zullen we niet vlug vergeten", lacht David. Met het huwelijk van David en Vanessa staat de teller voor burgemeester Pierre Deneyer intussen op 766. "Vanaf 11 uur komt er elk uur - en dit tot 16 uur - een koppeltje naar het gemeentehuis om te trouwen. Het zal een lange en vermoeide dag worden, maar het is natuurlijk ook leuk al die vriendelijke mensen ontvangen op het gemeentehuis", aldus de burgemeester. Nadien lag het plein voor het gemeentehuis bezaaid met rijst.





(MCT)