Lichtgewond na ongeval in Kapellestraat 06 juni 2018

De bestuurder van een Volkswagen Polo is dinsdagochtend rond 7.45 uur gewond geraakt bij een ongeval in de Kapellestraat.





M.E. uit Galmaarden verloor om een nog onbekende reden de controle over de wagen en kwam in een gracht terecht. De bestuurder liep bij het ongeval lichte verwondingen op en werd voor verzorging en controle overgebracht naar het ziekenhuis. (TVP)