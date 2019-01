Levensgenieter Adhemar mag straks 105 kaarsjes uitblazen “Gehoor is wat minder, maar ik ben ook niet meer van de jongsten hé” Marc Colpaert

14 januari 2019

07u11 0 Galmaarden Adhemar Dehaen mag deze week liefst 105 kaarsjes uitblazen en is daarmee veruit de oudste inwoner van Vollezele en omstreken. De oud-strijder blijft er opvallend nuchter bij. Groot feest? Nee, hij blijft rustig thuis genieten van de kleine dingen. “Mijn gehoor is wat minder dan vroeger, maar ik ben ook niet meer van de jongsten hé”, lacht hij.

Een groot verjaardagsfeest komt er niet. “Mijn vaders gezondheid is nog relatief goed, maar sinds vorig jaar hebben we beslist dat hij niet meer naar buiten gaat”, zegt Adhemars dochter Monique.

Even terug naar 17 januari 1914, in het laatste huis van de Errebekstraat in Vollezele wordt Adhemar Dehaen geboren. Hij is enig kind en leert van zijn ouders de boerenstiel, die hij vele jaren uitoefent. Hij trouwt met Simone Demartelaere en krijgt twee dochters Monique en Marie-Christine.

Levensgenieter

105 jaar later woont Adhemar nog steeds in de Errebekstraat bij zijn dochter. Enkele weken voor zijn 100ste verjaardag, moest hij afscheid nemen van zijn Simone. Maar zelf beweerde hij rond de kaap van 100 dat hij nog lang niet versleten was. Hij kreeg gelijk, want ook vandaag geniet hij nog volop van het leven. “Mijn gehoor is wat minder dan vroeger, maar ik ben natuurlijk ook niet meer van de jongste”, lacht hij. “Ik heb wel altijd vol in het leven gestaan, zonder te overdrijven.” Misschien zit daar wel het geheim van zijn gezegende leeftijd? En van zijn nog meer dan helder geheugen. Adhemar werd geboren tijdens de Eerste Wereldoorlog en herinnert zich nog beelden van vluchtende Duitsers in 1918. De Tweede Wereldoorlog staat uiteraard nog veel scherper op zijn netvlies gebrand.

Om fit te blijven komt de kinesist enkele dagen per week langs. En ook Gezinshulp staat paraat. “Tot vorig jaar schilde Adhemar nog de aardappelen, maar dat is nu wat moeilijker, wel helpt hij nog met de boontjes en wortels, maar natuurlijk aan zijn tempo”, zegt Elke. “Adhemar is altijd gelukkig en je kan er nog steeds mee praten. Tevens een grote pluim voor zijn dochter Monique die al jaren zorgt voor haar vader.”