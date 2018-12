Leontine kreeg een mand vol lekkers mee naar huis Marc Colpaert

Leontine Tresignie uit de Langestraat in Vollezele kreeg uit handen van de toekomstige nieuwe schepen voor sociale zaken Kurt Penninck een grote mand vol met lekkers mee naar huis. Tijdens de laatste editie van het dorpsrestaurant Resto+ in de zaal Willem Tell, mocht de onschuldige hand van de Kerstman, de naam van de winnaar bekend maken. “Ieder jaar geven wij aan een persoon die aanwezig is bij het laatste Resto+ van het jaar, een goed gevulde mand met koekjes en chocolade als geschenk mee naar huis “,zei Annelie Deteye van het OCMW. En Leontine was heel blij met dit geschenk. “Het is natuurlijk een groot pak vol met lekkere koekjes, ik weet niet dat ik dit allemaal alleen wel op krijg. Maar ondertussen heb ik al van mijn buren en vrienden gehoord dat ze wel even een tas koffie willen komen drinken en daar past natuurlijk een koekje bij”, lachte Leontine. MCT