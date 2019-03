Leerlingen worden even weerman of weervrouw Marc Colpaert

11 maart 2019

16u54 0

De leerlingen van het eerste middelbaar van het Immaculata Maria-instituut uit Roosdaal kwamen een bezoekje brengen aan het weerstation Meteo in Tollembeek. Met 33 waren ze, jonge enthousiaste mensen die meer te weten kwamen over het weer. Eerst kregen ze van weerman Luc Herremans een theoretische uitleg over het weer en de verschillende meetinstrumenten die men ervoor gebruikt. Nadien mochten ze samen met de weerman in de tuin de vele meetinstrumenten gaan bekijken. Als afsluiter van een leerrijke namiddag mochten de leerlingen zelf hun weerbericht opstellen. MCT