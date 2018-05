Leerlingen vissen eendjes met 'dronken' bril 18 mei 2018

De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar van de Pajotse basisscholen hebben gisteren hun MEGA-project afgesloten. In zaal Willem Tell in Tollembeek daagden dit jaar 450 leerlingen uit zes gemeenten en een 20-tal leerkrachten op. Er waren tal van infostandjes rond allerlei thema's zoals veilig surfen op internet en omgaan met stress en groepsdruk. Wie dat wenste, mocht ook eendjes proberen te vangen, maar dan met een speciale 'dronken' bril op het hoofd. Wie er toch in slaagde om er eentje te vangen, kreeg een stappenteller of een drinkbus. De dag werd afgesloten met een fuif.





(MCT)