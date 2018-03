Leerlingen van de Academie houden geslaagd optreden 02 maart 2018

De Academie Gooik voor Muziek, Woord en Dans, afdeling Galmaarden, gaf een geslaagd optreden in de grote zaal van het Baljuwhuis in Galmaarden.





Onder de noemer 'The Circle of Life' gaven tientallen kinderen enkele spetterende optredens ten beste.





Op het programma: 'geboren worden', 'verliefd, getrouwd, gescheiden' en 'is 't gedaan?' en zo werd de cirkel van het leven perfect uitgevoerd op het podium van het Baljuwhuis door de leerlingen . Onder de pauze genoten de aanwezigen van een drankje in 't kelderke van het Baljuwhuis.





(MCT)