Leerlingen ravotten voortaan in groene speeltuin 17 mei 2018

02u27 0

Centrumschool De Knipoog in Tollembeek heeft gisteren een nieuwe, groene speeltuin in gebruik genomen. Voor de aanleg van die speeltuin kreeg de school een subsidie ter waarde van 5.000 euro in het kader van Natuur Op School. Het plan werd uitgetekend door landschapsarchitecte Kim Ceusters, en verder uitgewerkt door het Regionaal Landschap met groene en speelse elementen, zoals inheemse hagen, bloemenweides, kleinfruit en wilgenhutten. Voor de uitvoering ging men in zee met Pro Natura. (MCT)