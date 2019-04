Leerlingen op zoek naar afval rond hun school Marc Colpaert

05 april 2019

13u44 0

De leerlingen van het zesde leerjaar van de gemeentelijke basisschool in Galmaarden trokken op stap om afval op te ruimen. Op de laatste schooldag voor de Paasvakantie trokken de leerlingen van juf Tina de straat op om zwerfvuil te gaan oprapen. Ze vertrokken van uit de Hoogstraat en liepen zo naar de Bolwerkstraat, de Bergstraat en via het Marktplein naar de tuin van het Baljuwhuis. Ze waren gewapend met grijpstokken, handschoenen en vuilniszakken. “Wij vonden het belangrijk dat wij vandaag op deze zonnige dag wat afval gingen opruimen, samen met de leerlingen”,verduidelijkte juf Tina. En de kinderen die waren druk bezig op zoek naar afval, een eerste zak was ondertussen al vol met afval, gelukkig hadden ze nog een tweede zak bij