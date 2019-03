Leerlingen maken zelf het weerbericht Marc Colpaert

26 maart 2019

11u58 0

De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar van het Sint-Catharinacollege uit Galmaarden brachten een bezoekje aan het weerstation Meteo Tollembeek. Een twintigtal leerlingen samen met leerkracht Wim Vidts kwamen van weerman Luc Herremans heel wat te weten over het weer. Eerst was er een powerpoint projectie in de woning van Luc en nadien mochten de leerlingen de theorie in de praktijk omzetten. “Het is de bedoeling dat de leerlingen aan de hand van de meetinstrumenten in mijn tuin een soort van weerbericht opstellen. Ze kregen hiervoor een handig boekje”, zei weerman Luc. Zo mochten de leerlingen de gegevens van de verschillende meetinstrumenten zelf gaan aflezen en noteren en wie weet worden ze binnen enkele jaren wel echte weermannen of weervrouwen.