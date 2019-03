Leerkrachten willen 'Meer handen in de klas!!' Marc Colpaert

20 maart 2019

De leerkrachten van de gemeentelijke basisschool De Knipoog in Tollembeek liepen op woensdag allemaal rond met een hesje met langs de achterkant een duidelijke boodschap er opgespeld. Staken deden de leerkrachten niet op woensdag. “Wij zijn ervan overtuigd dat er iets moet gebeuren in het onderwijs. Maar door te staken straffen wij onze kinderen en hun ouders en dat is niet de bedoeling. Daarom trokken alle leerkrachten een geel hesje aan en spelden wij er een duidelijke boodschap op”, zei directeur Christine De Taeye. Ook juf Stephanie bij de kleuters had een geel hesje aangetrokken met daarop de boodschap ‘Meer handen in de klas!!’ met een cartoon ter illustratie en daaronder ‘Werkbaar werk!!!’. Op deze manier was het voor iedereen duidelijk.