Leen Servranckx lijsttrekker voor PRO Marc Colpaert

17 maart 2019

10u48 0

Leen Servranckx(61) uit Tollembeek wordt lijsttrekker voor de Federale Kamer (Vlaams-Brabant) voor de nieuwe burgerparticipatielijst PRO. Leen Servranckx die vorig jaar op de lijst van Gemeente Belangen Galmaarden(GB.G) stond, maar geen postje in de gemeenteraad kon verzilveren, wordt in mei de lijsttrekker voor de Federale Kamer voor de partij PRO. PRO is een koepel van lokale burgerbewegingen, die zich in een burgerlobby organiseren om ook op nationaal niveau het beleid naar de mensen te kunnen brengen. Leen Servranckx als afgevaardigde-bestuurder bij het ACV, staat helemaal achter deze nieuwe partij PRO. “Ik wil op een andere manier luisteren en analyseren van wat de burger zegt. Ik wil mij niet laten insluiten bij links of rechts, maar wil zaken in evenwicht brengen. Ik ben een ‘no-nonsens’ mens en zeg steeds zonder omwegen waar het op staat. Daarnaast stap ik niet uit de partij GB.G want, dit is zeker combineerbaar met PRO. Ik hoop wel samen met de partij op Vlaams gebied iets te kunnen realiseren, daarom heb ik dan ook geknokt om als lijsttrekker op de partij te mogen staan. Natuurlijk is het mijn betrachting om via deze weg ook iets te kunnen doen voor de mensen uit Galmaarden”, besluit Leen.