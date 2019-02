Leen Servranckx gaat zich inzetten voor het PRO-project Marc Colpaert

20 februari 2019

12u18 3

Leen Servranckx uit Tollembeek die vorig jaar op de lijst van Gemeente Belangen Galmaarden(GB.G) stond, maar geen postje in de gemeenteraad kon verzilveren, gaat als onafhankelijke zich inzetten voor het PRO-project. Pro is een koepel van lokale burgerbewegingen, die zich in een burgerlobby organiseren om ook op nationaal niveau het beleid naar de mensen te brengen. In Meise en Merchtem kende de partij een groot succes. Nu breidt Pro zich ook uit naar Lennik, Halle en nu ook Galmaarden. Het was Joris Verspecht uit Merchtem zelf die afzakte naar het Baljuwhuis om aan enkele leden van GB.G meer uitleg te komen geven over zijn burgerlobby. “Mijn missie en het doel van PRO is een aangename en leefbare samenleving met een nieuwe bestuurscultuur creëren zonder afstand tussen bestuur en burger”,aldus Joris Verspecht. In Galmaarden haalde de GB.G na amper één jaar werking al bijna 10 procent van de stemmen. Door het voor kleine partijen nadelige kiessysteem, leverde dat echter voor GB.B slechts één zetel op voor Henk Goegebuer. Leen Servranckx staat helemaal achter deze nieuwe partij PRO. “Ik wil op een andere manier luisteren en analyseren van wat de burger zegt. Ik wil mij niet laten insluiten bij links of rechts, maar wil zaken in evenwicht brengen. Daarnaast stap ik niet uit de partij GB.G want dit is zeker combineerbaar met PRO. Ik hoop wel samen met de partij op Vlaams gebied iets te kunnen realiseren”, aldus Leen. Ook van uit Gooik was er belangstelling voor de partij PRO, zo kwam er een persoon van Forza Azura mee luisteren naar de uiteenzetting. De kans is groot dat ook vanuit Gooik straks mensen overstappen of gaan meewerken met PRO. De volgende dagen beslist PRO of ze gaan deelnemen aan de verkiezingen van 28 mei. MCT