Leden van Jong CD&V vinden minder zwerfvuil Marc Colpaert

18 maart 2019

In totaal een dertigtal leden van Jong CD&V aangevuld met vrijwilligers trokken al voor de vijfde keer langs de Galmaardse straten om zwerfvuil op te ruimen. Ook enkele mensen van de vzw Zonnelied kwamen helpen. Volgens sommige deelnemers die er de laatste jaren telkens bij waren, lag er dit jaar minder afval langs de kant van de weg. Op zondag kort na de middag werd verzamelen geblazen in de Plaatsstraat in Tollembeek. Hier kregen de vrijwilligers de nodige grijpers, handschoenen en vuilniszakken om op stap te kunnen gaan. “Er werd een plan opgesteld om met deze vrijwilligers in zoveel mogelijk straten het afval te gaan opruimen”, vertelde burgemeester Patrick Decat(CD&V). En dus trokken die moedige vrijwilligers door de plaatselijke regenbuien en de zure wind de straat op om zwerfvuil op te ruimen. “Er ligt nog heel wat afval en dan vooral lege blikjes bier en sigarettenpeuken, maar ik heb toch zo het gevoel dat er minder afval langs de kant ligt, dan vorig jaar”, verklaarde Jong CD&V voorzitter Melissa Van Eesbeek.