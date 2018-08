Landbouwfolie inzamelen 18 augustus 2018

De jaarlijkse inzameling van landbouwfolie zal plaatsvinden op woensdag 22 augustus aan de gemeentelijke loodsen in de Schoolstraat in Tollembeek, dit van 8 tot 12 uur . De gemeente organiseert een jaarlijkse inzameling van deze folie voor landbouwers. Enkel landbouwfolie ontdaan van grondrestanten mag worden aangeboden. De landbouwfolie dient zo te worden aangebracht dat controle op de reinheid en de inhoud zichtbaar blijft. Mogen aangeboden worden: kuilfolie, kunstmestzakken, veevoederzakken en kalvermelkzakken. Netten of harde kunststoffen worden niet aanvaard. (MCT)