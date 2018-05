Ladies sunday in Hof ter Haegen 18 mei 2018

De KVLV dames uit Vollezele organiseerden een Share fair ladies sunday in de B&B Hof ter Haegen in Vollezele. Zo was er die dag een pop-up weggeefwinkel, wie iets meebracht voor de winkel mocht iets nieuws meenemen uit de winkel.





Daarnaast mochten de aanwezigen proeven van enkele streekproducten zoals lekkere wafels en pannenkoeken. Wie dat wenste koos voor een ritje met de paardenkar naar het museum van het Belgisch Trekpaard. Menners van dienst waren Marc Stalpaert en Daniel De Beuf.











(MCT)