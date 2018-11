Laatste bloedafname van het jaar Marc Colpaert

27 november 2018

11u43 2

Op donderdag 29 november organiseren de Vrijwillige Bloedgevers uit Galmaarden hun laatste bloedafname van het jaar in het Baljuwhuis in Galmaarden. Iedereen vanaf de leeftijd van 18 tot 70 is welkom om bloed te doneren die avond. Je kan bloed geven tussen 17.30 uur en 21 uur, reserveren is niet nodig en jonge mensen zijn meer dan welkom. “Omdat het de laatste bloedafname is van het jaar, willen we alle bloedgevers bedanken en bieden wij hen een lekkere mattentaart aan en een drankje om het door te spoelen”, vertelde secretaris Eric Dhaeyer. MCT