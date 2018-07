Laat uw fiets graveren 17 juli 2018

02u45 0

Wie zijn fiets laat graveren heeft meer kans om hem terug te krijgen na een diefstal. Jaarlijks staan er bij de politie een heleboel teruggevonden fietsen, waarvan de eigenaar niet gekend is. Met de gravure van het rijksregisternummer kan de fiets makkelijker terugbezorgd worden en bovendien zorgt dit nummer ervoor dat de fiets minder aantrekkelijk is voor dieven.





Wie zijn fiets wil laten graveren neemt het best contact op met Sandra Herregods op het nummer 054/31.35.12. (MCT)