KVLV schenkt 650 euro aan vzw Akouyo 02u25 0 Foto Colpaert

De dames van KVLV hebben de opbrengst van hun gehaakte kerstballen, die ze verkochten op de kerstmarkt, geschonken aan het goede doel. Dat deden ze in het kader van de Warmste Week van Studio Brussel. De verkoop was goed voor liefst 650 euro, en dat geld wordt geschonken aan de vzw Akouyo. Dat is een ontwikkelingsorganisatie die werkt aan een betere toekomst voor kinderen in Togo.





(MCT)