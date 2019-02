KVLV gaat van start met Spaanse avond Marc Colpaert

03 februari 2019

Het bestuur en de leden van de KVLV Vollezele gingen van start met hun nieuw werkjaar en het thema die avond was Spanje. Daarom hadden heel wat vrouwen zich verkleed in de typische Spaanse kledingstijl. Natuurlijk mochten Spaanse drankjes zoals alcoholvrije sangria en Spaanse hapjes niet ontbreken. “Wij gaan er dit jaar weer een mooi jaar van proberen te maken en er staan opnieuw heel wat leuke zaken op ons programma zoals: kookworkshops, creatief met klei, maar ook tuinfakkels maken of een start to walk”, vertelde voorzitter Elke Mertens. De vrouwen maakten er een leuke avond van. MCT