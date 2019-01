Kurt Penninck is nieuwe voorzitter ‘OCMW’ Marc Colpaert

16 januari 2019

14u28 3 Galmaarden Kurt Penninck (CD&V) is sinds dit jaar de nieuwe voorzitter van het bijzonder comité sociale dienst van Galmaarden, dit in navolging van de OCMW-voorzitter Marc Deteye (CD&V) die niet meer op de kieslijst stond.

Het wordt een speciaal jaar, want vanaf nu moeten de diensten van het OCMW geïntegreerd worden in de diensten van de gemeente. De OCMW-raad verdwijnt en de gemeenteraad zal zich vanaf dan buigen over de OCMW-gerelateerde agendapunten. De mandaten van de OCMW-raad vallen weg en in de plaats komt er een bijzonder comité van de sociale dienst, waarvan Penninck voorzitter is.

Daarnaast is hij tevens volwaardig schepen voor welzijn, senioren, landbouw en sport. Een hele boterham dus voor deze melkveehouder uit Galmaarden. “Het wordt best een spannend jaar 2019, want de diensten van het OCMW en de gemeente vloeien samen. Het zal een beetje zoeken worden, maar ik zat vroeger al in de OCMW-raad en ben nogal sociaal ingesteld, dus dat moet wel lukken.Dit comité zal zich nog steeds buigen over de dossiers van individuen die steun willen aanvragen bij de gemeente”, besluit Penninck.