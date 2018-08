Kornelius Krokodil leert kinderen over regenboog 28 augustus 2018

Een dertigtal kinderen heeft op de binnenkoer van het Baljuwhuis genoten van de speelpleinwerking Kornelius Krokodil. De monitoren Arden, Nel, Chiara en Yousri zorgden ervoor dat alle kinderen een leuke tijd beleefden. Die week stond alles in het teken van de kleuren van de regenboog. Behalve spelplezier in de grote tuin van het Baljuwhuis was er ook tijd voor kleuren en knutselen. Gemiddeld komen er dertig kinderen per dag naar deze opvang.





(MCT)