Kok Stefaan Van Beveren leidt workshop 27 maart 2018

De firma Belectron organiseerde een workshop met kok Stefaan Van Beveren, waarin deze laatste de deelnemers meer vertelde over alles wat je kan doen met aardappelen.





Stefaan van Beveren mocht een avondje gaan koken in de toonzaal van Belectron in Galmaarden en ongeveer een twintigtal mensen, vooral vrouwen maar toch ook enkele mannen, kwamen luisteren.





Nadat Stefaan de nodige gerechten had klaargemaakt en de deelnemers ijverig alle tips van de kok hadden genoteerd, was de tijd aangebroken om ook van dat alles eens te proeven. En of dat smaakte. Meer weten over workshops ga dan naar: www.belectron.be.





(MCT)