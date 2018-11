Koe sukkelt in koude Markrivier Wandelaars verwittigden de hulpdiensten Marc Colpaert

25 november 2018

18u59

Een koe van een landbouwer uit Kester is in de buurt van de Vollezelestraat in Tollembeek in het koude water van de Markrivier gesukkeld. De brandweer van Tollembeek kwam ter plaatse en samen met de landbouwer werd het beestje -lichtjes onderkoeld - uit het water gehaald. Het waren enkele wandelaars die op zondagnamiddag de koe in de Markrivier ontdekten en de ordediensten verwittigden. De koe was in de rivier geraakt en dit zeker 500 meters van de openbare weg. Een ploeg van de brandweerpost van Tollembeek kwam met acht personen, een pompwagen en een signalisatiewagen, ter plaatse om het beestje te redden. Ze slaagden erin om de koe naar de kant van de Markrivier te brengen en wat later kon de eigenaar een stevig touw rond de horens van de koe vastmaken. Eénmaal dit gelukt was, werd het touw aan de tractor van de landbouwer vastgemaakt en trok deze laatste zijn eigen dier voorzichtig uit het water. De hele tijd dat de koe in het water lag bleven de andere koeien dicht in de buurt van waar de koe in de Markrivier lag. Wat later was hun soortgenoot dan weer onder hen. “Wij hadden eerst assistentie gevraagd van de brandweer uit Geraardsbergen, want die hebben een kleine kraan om zulke dieren uit het water te halen. Gelukkig is het hier niet nodig geweest en is het beestje nu uit het water. Ondertussen heb ik vernomen dat de landbouwer al met de veearts gebeld heeft, ik vermoed dan ook dat deze uitstap voor de koe geen al te nadelige gevolgen zal hebben”, aldus Wouter Jeanfils van de brandweerpost Tollembeek. MCT