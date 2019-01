Klusjesman komt sneeuw ruimen Marc Colpaert

29 januari 2019

Wie zelfs niet meer in staat is om sneeuw te ruimen op het voetpad kan daarvoor een beroep doen op de klusjesman van het OCMW. Ook voor de postbodes en andere dienstverleners is winterweer niet altijd aangenaam. Het is belangrijk dat het voetpad voor de eigen woning steeds sneeuwvrij is, dit is zelfs bij wet verplicht. Lukt dit niet meer zelf wegens ouderdom (60+) of ziekte, neem dan gerust contact op met het OCMW. Het tarief wordt verrekend per begonnen half uur. De klusjesman neemt het nodige materiaal en zout mee. Voor het zout wordt een forfaitair bedrag van 1 euro aangerekend. Het sneeuwruimen wordt uitgevoerd in volgorde van aanvraag en volgens de beschikbaarheid van de klusjesman. Neem gerust contact op met de thuisdiensten op het nummer 054/89.04.80. MCT