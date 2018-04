Klimaatmobiel op het Marktplein 20 april 2018

02u39 0 Galmaarden Van 22 april tot 27 april komt de Klimaatmobiel naar het centrum van Galmaarden.

Je kan er eenvoudig en snel info krijgen over het renoveren van je woning. Je komt er te weten hoe energie te besparen en je comfort te verhogen. Het is ook mogelijk om een coach in te schakelen voor begeleiding op maat. Tevens krijg je een beter beeld over energiepremies en leningen, provinciale groepsaankopen en de mogelijkheid om samen te investeren in hernieuwbare energie. De klimaatmobiel staat op de binnenkoer van het Baljuwhuis op zondag 22 april van 14 tot 16 uur; op het Marktplein op woensdag 25 april van 14 tot 18 uur en op donderdag 26 april van 15 tot 19 uur. (MCT)