Klimaatmars met grijpers, vuilniszakken en... frietjes Marc Colpaert

12 maart 2019

Op zondagnamiddag 17 maart zal Jong CD&V een zwerfvuilactie organiseren in Galmaarden. Elk jaar organiseert Jong CD&V een zwerfvuilactie in de straten van Galmaarden, Vollezele en Tollembeek. “Wij organiseren onze eigen klimaatmars, eentje door de Galmaardse straten met vuilniszakken en grijpers in de hand. Wij voorzien de nodige handschoenen, grijpers en zakken voor de mensen die komen meehelpen en iedereen is welkom”, vertelde gemeenteraadslid Veerle Dero (CD&V). Ze beginnen ter hoogte van huisnummer 43 in de Plaatsstraat in Tollembeek en na de actie krijgen de deelnemers gratis frietjes.