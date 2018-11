Kleuters serveren zelf de wafels aan hun grootouders Marc Colpaert

20 november 2018

De kleuters van het Sint-Catharinacollege in Galmaarden verwenden hun grootouders met lekkere wafels en een tas koffie. Op dinsdagnamiddag werden de grootouders van de kleuters uitgenodigd om gezellig een lekkere wafel te komen eten in de school. De refter van de school werd voor deze gelegenheid omgetoverd tot een heus restaurant. De kleuters hadden hun uiterste best gedaan om de tafels mooi te versieren. De juffen Elien en Delphine, bijgestaan door enkele vrijwilligers begonnen nadien met het bakken van de wafels. “Omdat het nu de week van de smaak is en tevens de week van de grootouders, wilden wij hen op een originele manier verrassen en bedanken voor alles wat ze doen voor hun kleinkinderen. Daarom dat de kinderen - zeker die van de derde kleuterklas - zelf de pannenkoeken bij hun oma of opa mogen brengen. Nadien gaan ze ook nog eens de rekening maken, zo leren ze dat ook”, vertelde juf Elien. En de kleuters in hun beste pak met strikje liepen met hun wafels naar hun grootouders. Die daarna samen met de kleinkinderen smulden van al dat lekkers.