Kindjes hadden geen schrik van Zwarte Piet Want hij deelt snoepjes uit Marc Colpaert

03 december 2018

16u13 2

Afgelopen dagen bleek nogmaals dat de kinderen uit Galmaarden geen schrik hebben van Zwarte Piet, maar sommige hebben wel een beetje schrik van Sinterklaas. De laatste dagen zijn ze niet meer uit het straatbeeld te krijgen. Zowat overal komen ze te voorschijn, een Sinterklaas met een hele hoop Zwarte Pieten op stap. Ook Jong CD&V Galmaarden gaat ieder jaar de baan op met een tiental Zwarte Pieten. Zij hebben bewust gekozen om niet mee te doen aan al dat gedoe met roetpieten en gekleurde Pieten, want nog nooit kregen ze een opmerking over hun Pieten. En de kinderen, die zijn duidelijk fan van al die Zwarte Pieten, dat was goed merkbaar. Misschien had het iets te maken met het feit dat de Zwarte Pieten snoepjes uitdeelden, misschien waren ze daarom zo populair bij de kinderen. MCT