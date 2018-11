Kinderworkshop met als thema herfst en halloween Marc Colpaert

05 november 2018

10u17 0

Een vijftiental kinderen amuseerden zich tijdens een herfst workshop bij de firma Belectron in Galmaarden. Sinds kort is deze firma naast het geven van workshops voor volwassenen, ook gestart met het geven van workshops voor kinderen, vooral dan in de vakantieperiodes. En de kinderen hadden heel wat werk, want ze gingen dadelijk van start met het maken van een toverdrankje, gevolgd door het bereiden van een spinnensoepje en nadien volgde nog een herfstschotel. “Als ze honger kregen van al dat werk dan hadden wij ook nog een broodje afgehakte vingers voor hen klaar staan”, vertelde Katrijn. Die samen met Jana ervoor zorgde dat de kinderen de tijd van hun leven hadden. MCT