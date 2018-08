Kinderen zorgen voor merrie Lady 22 augustus 2018

Tijdens het paardenkamp in het Hippisch Centrum in Tollembeek staken heel wat kinderen de handen uit de mouwen om de paarden in de watten te leggen. Een week lang stond alles in het teken van de dieren. Van de paarden verzorgen, tot de stallen poetsen of de manen uitkammen. De monitoren Baaike, Phara, Thais, Glenn en Julie zorgden ervoor dat de 32 kinderen een onvergetelijke tijd beleefden. De paarden, waaronder de merrie Lady, genoten natuurlijk met volle teugen van al die aandacht.





(MCT)