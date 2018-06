Kinderen worden even molenaars 20 juni 2018

In de Heetveldemolen in Tollembeek kregen kinderen een rondleiding door de molen en gingen ze na afloop met het vers gemalen meel naar huis. Onlangs kon men op verschillende plaatsen in het Pajottenland meer te weten komen over de rijke geschiedenis van de molens in de streek.





In het project 'Water en Wind' ging de Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei op zoek naar de geschiedenis van die molens en waren er tal van activiteiten voor jong en oud. Kinderen leerden in Galmaarden samen met molenaar Hubert van de Heetveldemolen de kneepjes van het vak en konden er molenspelletjes spelen.











(MCT)