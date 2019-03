Kinderen vieren carnaval op vrijdag Plezier maken ook zonder confetti Marc Colpaert

01 maart 2019

Een honderdtal kinderen van de Vrije Basisschool Sint-Catharinacollege uit Galmaarden trokken op vrijdag de straat op om carnaval te vieren. Heel wat kinderen liepen er verkleed bij, sommigen als ridders anderen waren dan weer prinsessen, een thema was er niet echt, iedereen mocht zich verkleden zoals hij of zij het wilde. Met confetti gooien doen ze al enkele jaren niet meer en de kinderen vragen er ook niet om, bevestigde ons een leerkracht. “Vorig jaar lag er nog sneeuw op straat en moesten we de route inkorten. Dit jaar liepen de kinderen een blokje rond en via de Bergstraat, het Marktplein, de Kapellestraat en de Watermolenstraat trokken ze terug naar school”, vertelde meester Wim. Ook de meeste leerkrachten waren verkleed. Zij liepen mee in de de stoet. De politie zorgde ervoor dat alles veilig verliep.