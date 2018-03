Kinderen trekken naar de bibliotheek 15 maart 2018

De leerlingen van het Sint-Catharinacollege uit de Bergstraat in Galmaarden trokken naar de bibliotheek om boeken te ontlenen. Op regelmatige tijdstippen trekken alle leerlingen per klas naar de bibliotheek.





"Wij zijn van oordeel dat kinderen vandaag nog veel te weinig een boek lezen en daarom gaan wij met onze leerlingen naar de bibliotheek en mogen ze één of twee boeken kiezen, die ze dan ook binnen een korte periode moeten uitlezen. Daarnaast hopen wij dat ze zodoende in de toekomst vlugger de stap naar de bibliotheek zullen zetten", vertelde juf Kathleen van de tweede graad.





(MCT)