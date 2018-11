Kinderen op paardenkamp in het Hippisch Centrum En dat vonden ze heel leuk Marc Colpaert

08 november 2018

In het Hippisch Centrum in de Vollezelestraat in Tollembeek werd een paardenkamp georganiseerd waar in totaal een 25 tal kinderen naartoe kwamen. Tijdens het kamp konden de kinderen natuurlijk genieten van het paardrijden zelf, maar daarnaast was er heel wat werk zoals het uitmesten van de stallen en belangrijk het eten geven en verzorgen van de paarden. Tijdens dit paardenkamp waren er opvallend veel meisjes van de partij, de jongens waren dudelijk in de minderheid. “Het was opnieuw een superleuk kamp, er werden heel wat spelletjes gespeeld zoals de stoelendans, maar er was ook een schriktraining voor de paarden en hun ruiters”, vertelde Baaike Jacobs. MCT