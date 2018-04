Kinderen maken een paashaaspudding 12 april 2018

De twee koks Katrijn en Jana organiseerden in de electrozaak Beletron een workshop voor kinderen met als thema 'Pasen'. Een vijftiental jonge kinderen, tussen de 5 en 8 jaar, kwamen leren hoe ze allerlei koekjes konden maken en zelfs een paashaaspudding stond op het menu.





Tussendoor mochten de kinderen natuurlijk van al dat lekkers ook even proeven en of ze dat leuk vonden.





"Een goede kok proeft toch ook altijd van zijn eten", aldus Katrijn. Het werd een leuke namiddag voor deze toekomstige koks.











(MCT)