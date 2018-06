Kinderen leven zich uit op schoolfeest 29 juni 2018

Het schoolfeest van het Sint-Catharinacollege in de Bergstraat in Galmaarden kreeg dit jaar als titel 'Galmaarden goes to the movies'. Zowel de kleuters als de leerlingen van het lager onderwijs zorgde met de nodige dansjes en andere voorstellingen, dat het een leuke bedoening werd daar op het schoolplein. Dat tijdens dit schoolfeest de Rode Duivels aan het spelen waren viel echt niet op, al waren er dit jaar wel iets meer mama's dan papa's aanwezig. Als afsluiter kwamen alle kinderen op het podium en zongen uit volle borst het gekende liedje 'Ik houd van u'.





(MCT)