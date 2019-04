Kinderen leren omgaan met paarden Marc Colpaert

18 april 2019

09u12 4

De vzw Panta Rhei organiseerde in het Hippisch Centrum in Tollembeek een pony- en paardenkamp tijdens de paasvakantie. Ze waren die dag met een dertigtal kinderen aan de slag in het Hippisch Centrum in de Vollezelestraat. “De kinderen krijgen hier natuurlijk de nodige rijlessen, maar daarnaast gebeurde er nog heel wat. Er worden spelletjes gespeeld en onze kinderen leren hoe ze met paarden moeten omgaan, zoals het borstelen en het opzadelen van paarden en nog veel meer”, vertelde Sarah Helpers. Ondertussen werd het paard Marco naar buiten gehaald en deze kreeg dadelijk de volledige aandacht van de hele groep, het beestje bleef er uiterlijk heel kalm onder. Voor de meeste kinderen werd het een fantastische week in het Hippisch Centrum.