Kinderen knutselen in het Baljuwhuis Marc Colpaert

19 april 2019

14u18 0

Tijdens de paasvakantie trokken elke dag tussen de 20 en de 30 kinderen naar de speelpleinwerking in het Baljuwhuis van Galmaarden. De gemeente organiseerde deze opvang in de verschillende zalen of bij goed weer in de tuin van het Baljuwhuis. Terwijl de groep van iets oudere kinderen met de monitoren Angelo en Alexandro buiten trefbal aan het spelen waren, trokken de iets jongere kinderen naar een van de lokalen om een vlieger te maken, dit samen met de monitoren Macy en Evelien. Tijdens deze vakantie kregen ze tevens het bezoek van de paashaas die hen wat lekkers bracht.