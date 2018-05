Kinderen hangen tutjes in speciale boom 30 mei 2018

De gemeente Galmaarden heeft sinds zaterdag haar eigen tuttenboompje in de tuin van het Baljuwhuis.





Die dag konden ouders er terecht met hun kinderen voor de ontdekkingsbrunch. Het Huis van het Kind Pajottenland en vormingscentrum Archeduc organiseerden de kinderdag. Kinderen die hun tutje een plekje in de boom gaven, kregen als beloning een geschenkje mee naar huis. Ook de 4-jarige Milan de Coster uit Tollembeek liet er samen met nog andere kindjes zijn fopspeen achter.





Het programma was toegespitst op kinderen tot 12 jaar. Voor de allerkleinsten waren er bewegings- , muziek- en yoga-initiaties. Als apotheose trakteerde Mister Boullart op de buiksprekersshow 'Het Lachkanon'.





(MCT)