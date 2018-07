Kinderen amuseren zich tijdens paardenkamp in Hippisch Centrum 19 juli 2018

Kinderen tussen 6 en 16 jaar amuseerden zich tijdens het paardenkamp in het Hippisch Centrum in Tollembeek. Panta Rhei organiseert in alle schoolvakanties in verscheidene plaatsen in Vlaanderen vijfdaagse actieve en creatieve vakanties. Voor wie paardrijden echt zijn of haar ding is, is dit paardenkamp de geknipte oplossing. Naast paardrijden moeten de beestjes dagelijks geborsteld en opgezadeld worden. "Alles staat hier in het teken van de paarden en de kinderen - het waren allemaal meisjes - vinden dit heel leuk", vertelde lesgeefster Baaike Jacobs. De paarden Whisky en Mountain waren het daar volledig mee eens.





(MCT)