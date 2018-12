Kerstvrouwtjes en prinsessen tussen de bloemen Aan het wachten voor hun optreden Marc Colpaert

18 december 2018

De meisjes van de Balletgroep Feniks uit Vollezele gaven een geslaagd optreden in het centrum van Tollembeek. Tussen de talrijke bloemstukken van Puur Passie op de Plaats van Tollembeek waren de kerstvrouwtjes en de vier prinsessen aan het wachten alvorens ze van start gingen met hun optreden. Hun dansoptreden was een extraatje om de kerstsfeer op te fleuren met feeërieke dans in de kersttuin in Tollembeek. Alvorens ze van start gingen mochten de kinderen zich nog even opwarmen tussen de bloemen van Puur Passie. MCT