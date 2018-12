Kerststal met kindje Jezus volledig afgesloten Zodoende kunnen beelden niet zo vlug gestolen worden Marc Colpaert

18 december 2018

15u01 2

In de kerststal van Tollembeek ligt het kindje Jezus al in de kribbe, nochtans is dit nog enkele dagen te vroeg, maar dat is om praktische redenen. De gemeente Galmaarden plaatste in het centrum van elke deelgemeente een kerststal tijdens de eindejaarsperiode. Omdat in de vorige jaren er al verschillende beelden, die in de kerststal stonden, gestolen werden, heeft de gemeente drastische middelen genomen om dit zoveel mogelijk te vermijden. En zodoende werden bij het plaatsen van de kerststal dadelijk alle beelden in de kerststal geplaatst. Dus ligt tevens het kindje Jezus al in de kribbe al is dit nog te vroeg. Nadien werd voor de kerststal een soort ursus draad geplaatst met kleine maasopening, zodat men niet meer in de stal geraakt en dus ook geen beelden meer kunnen gestolen worden. Het enige nadeel is natuurlijk dat het kindje Jezus al in de kribbe ligt te blinken en hij moet nog geboren worden op Kerstavond. MCT