Kerstfeest van Okra-trefpunt Galmaarden Marc Colpaert

21 december 2018

14u10 2

De leden van Okra-trefpunt Galmaarden organiseerden hun kerstfeest in de Parochiezaal in de Bergstraat in Galmaarden. Ieder jaar zo bij het einde van het jaar komen alle leden van Okra-trefpunt Galmaarden samen, om gezellig de benen onder de tafel te steken, voor hun kerstfeest. Ook nu was dit niet anders en genoten een zestigtal personen van een lekkere maaltijd. Toen het tijd was om naar huis te gaan, kregen alle leden nog een geschenkje mee naar huis, een krentenbrood in de vorm van een kerstkindje.