Kermis Herhout met Isabelle A en Wim Soutaer 28 juli 2018

02u32 0 Galmaarden Tollembeek is dit weekend het decor van de 32ste Kermis Herhout. Iedereen is welkom langs de steenweg Edingen-Geraardsbergen.

Deze 32ste editie hebben de Crossvrienden opnieuw gratis weten te houden. "We vragen bezoekers al meer dan dertig jaar geen inkomgeld", zegt organisator Paul Delhoux. "Dit moet een Vlaamse kermis blijven."





Zaterdagavond komt Isabelle A de tent opwarmen, samen met Les Copines. Zondag is het aan Wim Soutaer, Charel van Domburg en Vincent Goeminne. Doorlopend is er een reuzebarbecue. Meer informatie op www.kermisherhout.be.





(MCT)