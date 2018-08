Kermis Herhout met Isabelle A en haar Copines 01 augustus 2018

Op zaterdag werd de 32 ste editie van Kermis Herhout op gang geschoten met ondermeer een optreden van Isabelle A, die samen met Ianthe Tavernier en Helle Vanderheyden een groepje 'Les Copines' vormen. De Crossvrienden zijn er ook dit jaar in geslaagd om hun tweedaags muziekfestival volledig gratis aan te bieden.





"Gelukkig was het op zaterdag een stuk minder warm en was het zeer aangenaam vertoeven voor de vele honderden mensen in onze grote tent", zegt organisator Paul Delhoux. Op zaterdagavond verzamelden de Crossvrienden even achter de zaal voor een foto samen met de meisjes van Les Copines.





(MCT)