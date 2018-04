Kerktoren laat je weer netjes weten hoe laat het is 05 april 2018

02u25 0 Galmaarden Hoe laat het is? Dat kan je sinds kort opnieuw zien op de kerktoren in Tollembeek.

Het uurwerk van de kerktoren werd onder handen genomen voor een bedrag van 16.000 euro. Die ingreep was nodig omdat het de jongste tijd zeker 's nachts moeilijk was om het uur te kunnen aflezen. Dit door de vele lampjes rond de wijzerplaat die het begeven hadden. De installatie dateert dan ook van 1975 en had zijn beste tijd gehad.





"De wijzers werden op de vier zijden van de toren vervangen, alsook de verlichting en de elektrische bediening", aldus Roland Sergeant van de kerkraad. "Wie goed kijkt, zal ook zien dat de wijzers meer blinken dan de cijfers van het uurwerk. Die cijfers zullen over enkele jaren ook nog vervangen worden." (MCT)