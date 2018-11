Kerktoren heeft (even) geen haan meer Torenkruis van kerk gehaald wegens te gevaarlijk voor vallende ornamenten Marc Colpaert

12 november 2018

17u25 2 Galmaarden Het torenkruis en de bijhorende windhaan op de top van de kerk van Tollembeek zijn maandagnamiddag naar beneden gehaald. Enkele weken geleden waren er ijzeren ornamenten van het kruis naar beneden gevallen. Groot was de verbazing bij de arbeiders toen ze zagen dat er een gat in de haan zat. “Wellicht een kogelinslag", vermoeden ze.

Vanaf een hoogtewerker haalden Rudy en Filip van de firma Van de Sande maandagvoormiddag voorzichtig de haan van de kerktoren van 47 meter hoog. Het torenkruis is dringend aan vervanging toe. “Er waren al stukjes naar beneden gevallen”, zegt Roland Sergeant voorzitter van de Kerkraad. “Stel je voor dat er zo’n ijzeren ornament op iemands hoofd valt... Vandaar dat we deze gespecialiseerde firma gevraagd hebben om het kruis weg te halen."

De klus was, ondanks de gietende regen, tegen de middag geklaard. De koperen haan, belegd met een laagje bladgoud, zag er nog relatief goed uit. “Maar toen merkten we dat er een gat in de haan zat!”, zegt Rudy Van de Sande. “Het lijkt te gaan om een kogelgat." Hoe het gat daar gekomen is, en door wie blijft voorlopig een raadsel. Sergeant begrijpt niet hoe het gat in de haan komt. “Wie zou er nu met een wapen naar een kerkhaan te schieten?” Het is overigens niet de eerste keer dat zaakvoerder Staf Van de Sande en zijn zoons dit zien. “We nemen heel wat kerktorens in heel Vlaanderen onder handen", zegt Staf. “Ik heb er eens eentje naar beneden gehaald waarin zeker vijf gaten zaten.” De kerk van Tollembeek staat er sinds 1870, maar hoe oud de kerkhaan is, is onduidelijk. Mogelijk belandde de kogel in de haan bij schietoefeningen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Nieuw kruis

Het oude kruis met een lengte van 4,2 meter valt overigens niet meer te herstellen. “Het zou meer kosten om dit kruis volledig te herstellen en de ornamenten opnieuw te plaatsen dan een nieuw kruis te laten maken”, zegt Roland Sergeant. “Wij kiezen dan ook voor een nieuw kruis, maar dan een kleiner model van ongeveer 2 meter. De kerkhaan zal wel opnieuw op de kerktoren geplaatst worden."

En dus staat sinds vandaag de kerk van Tollembeek erbij zonder haan en zonder kruis en dit zeker voor enkele maanden. De prangende vraag blijft natuurlijk welke snoodaard er op de haan van Tollembeek schoot.